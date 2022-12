Cadeaux de Noël : les produits fabriqués en Martinique plébiscites par les consommateurs

A cette période de Noël, les artisans proposent des produits originaux, fabriqués sur place. Confiseries, produits de beauté, bijoux, vêtements et maroquinerie sont vendus par des entrepreneurs de l’île. Ces alternatives aux produits importés connaissent un fort succès auprès des consommateurs qui, de plus en plus, veulent soutenir les initiatives du pays.

Caroline Popovic •

Depuis la pandémie, le nombre de petites entreprises, dirigées surtout par les jeunes femmes, a augmenté. Plus de 1000 entreprises individuelles ont été créées entre 2020 et 2021, selon les chiffres de l’INSEE Martinique. Dans un centre commercial à Bellevue, Fort-de-France, dans une vingtaine de boutiques éphémères, les artisans proposent des beaux cadeaux, fabriqués en Martinique. Aujourd’hui des produits locaux, de grande qualité, correspondent à une demande grandissante pour l’originalité et l’authenticité. Chez Antanga, l’entreprise qui a remporté le 1e prix de la Bourse Paille de 2022, on trouve des produits pour soigner et hydrater les cheveux et le corps. Développés à partir des recettes de sa grand-mère, Audrey Belleau, fondatrice d’Antanga a voulu créer des produits pour les enfants et les adultes à base des ingrédients naturels. C’est ici que Guillaume a trouvé un cadeau pour sa femme. Je veux toujours faire travailler les artisans et acheter les produits locaux. Les produits importés ne m’intéressent pas, Guillaume Atanga vend les produits haut de gamme • ©Caroline Popovic A un autre stand, les sacs à main de l’artiste Aëlle se vendent rapidement. Elle transforme ses œuvres d’art, pleines de couleurs et de motifs, en pochettes et en sacs à main. Les sacs à mais d'Aëlle • ©Caroline Popovic La Maison Venus est spécialiste des bougies parfumées fabriquées à base de la cire de soja. Elles sont sculptées en forme de corps humain. Aude, propriétaire de la marque a lancé sa production il y a près de de 2 ans. Elle cherchait un exutoire pendant la COVID19. J’aime la déco et les bons senteurs de monoï, oranger et tiaré. Je voulais représenter le corps de la femme avec mes créations, Aude, propriétaire de la marque. Les bougies de la Maison Venus • ©Caroline Popovic Dans ce marché qui dure le temps de Noël, on trouve des chocolats fabriqués en Martinique ainsi que les pâtisseries et des confiseries traditionnelles. Une pâtisserie éphémère propose les spécialités du pays • ©Caroline Popovic Il y a également des bijoux de fantaisie, imaginés par les créateurs martiniquais ainsi que les tenues en madras pour les tout-petits.

partager l'article