Un camion-benne se renverse dans un fossé à Ducos, ses trois occupants sont légèrement blessés

Ce matin (samedi 16 mai 2020) un accident de la route s’est produit sur la RN5 peu avant Génipa à Ducos. Un camion-benne s'est renversé. Trois personnes ont été sorties de l’habitacle du véhicule. Elles ont été transportées au centre hospitalier universitaire de Martinique.

Jean-Claude Samyde •

Les services de secours ont été sollicités peu avant 6 heures ce samedi 16 mai 2020 pour une intervention sur la route la RN5 peu avant Génipa à Ducos. Un camion-benne avec trois personnes s’est renversé dans un fossé.



Un premier occupant a pu sortir du camion sans encombre et les deux autres ont été secourus par les pompiers qui ont eu recours à leur service de désincarcération pour deux personnes bloquées dans l’habitacle.



Les trois personnes ont été conduites au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France. Les trois salariés de l’entreprise de la "Seen environnement" portaient leurs ceintures de sécurité.



Les circonstances exactes de l'accident sont pour l’instant inconnues, le véhicule se trouvait dans une ligne droite. Une enquête de gendarmerie est en cours.



L’accident a mobilisé une quinzaine de pompiers (de Ducos, du Lamentin et de Saint-Esprit), et trois véhicules de secours.