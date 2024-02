Carnaval de Martinique 2024 : pétards interdits et Brajacks lourdement contrôlés

Partager :

Durant les festivités carnavalesques, la préfecture de Martinique annonce un certain nombre de restrictions : pétards et autres artifices sont interdits à l'importation, la vente et utilisation. Le port d'armes factices fait également partie des restrictions. Les traditionnels Brajacks feront l’objet de contrôle durant toute cette période de carnaval. Les forces de l'ordre seront sur le terrain pour contrôler.

Durant ce carnaval 2024, la préfecture de Martinique annonce des opérations de contrôles renforcés dans les prochains jours afin d’assurer la sécurité des automobilistes et de garantir la tranquillité publique en cas de nuisances sonores excessives. Les pétarades des traditionnelles Brajacks sont surveillées de près. Les autorités rappellent que les maires sont les seuls habilités à autoriser la circulation des véhicules dits "Bradjacks" ou assimilés (véhicules ayant fait l’objet de tuning), lors des manifestations du carnaval se déroulant sur leur territoire et à en fixer les modalités d’accès. Bien qu’il s’agisse d’une tradition ancienne, les "bradjacks" sont tenus de respecter les règles de droit commun applicables à tout véhicule en circulation fixées par le code de la route. Préfecture de Martinique La mise en œuvre de ces dispositions a fait l’objet de concertation entre la préfecture et les maires concernés, notamment à Fort-de-France. Importation, utilisation et vente des pétards interdites Le préfet de la Martinique a arrêté des mesures de police administrative interdisant : L’importation, l'utilisation ainsi que la vente d'articles pyrotechniques, quelle qu'en soit la catégorie, y compris les pétards susceptibles de mettre indirectement en danger la vie des spectateurs dans le périmètre réservé du circuit des parades précarnavalesques et carnavalesques et ce, jusqu’au 14 février 2024 inclus

d'articles pyrotechniques, quelle qu'en soit la catégorie, y compris les pétards susceptibles de mettre indirectement en danger la vie des spectateurs dans le périmètre réservé du circuit des parades précarnavalesques et carnavalesques et ce, L’introduction et le port d'objets susceptibles de mettre directement en danger la vie des spectateurs c'est-à-dire des armes - ou indirectement en danger la vie des spectateurs c'est-à-dire armes par destination, armes factices et artifices de divertissement, quelle qu'en soit la catégorie y compris les pétards) Durant toute la période des festivités, un important dispositif de sécurité impliquant forces de police et de gendarmerie, policiers municipaux et agents de sécurité privés, sera mis en place afin de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public et procéder à la saisie de ces objets. Préfecture de Martinique Le préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier, fait appel à la responsabilité de chacun pour que cette édition du Carnaval 2024 se déroule en toute sécurité.

