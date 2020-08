Une centaine de personnes réunie à la Savane à Fort-de-France autour des activistes dans une ambiance pacifique

Suite à l'appel citoyen lancé pour la destruction des statues de Joséphine et Desnambuc, nous nous sommes rendus devant la porte du tricentenaire de la colonisation afin de mettre en lumière son histoire et son rôle tragique, malheureusement méconnus. Initialement, nous avions, devant cette porte, lancé un appel à sa destruction, et nous l'assumons. Dès le lendemain, Lundi 27/07 nous avons amendé l'action, en appelant plutôt au nettoyage et à la rénovation de la fresque de Khokho, et à la distribution de repas aux personnes précaires vivant aux alentours de la porte célébrant les 300 ans de colonisation, le tout en compagnie de Béatrix Renée-Corail, héritière du savoir-faire légendaire de Khokho.

Le collectif des Martiniquais.e.s éveillé.e.s