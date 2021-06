Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France en Indochine à Fort-de-France

Martinique la1ère •

Ce matin (mardi 8 juin 2021), place de la Savane à Fort-de-France, une cérémonie d’hommage aux Morts pour la France en Indochine s'est déroulée, en présence des autorités civiles et militaires et des associations d’anciens combattants et de victimes de guerre.

Ce 8 juin, la nation française rend un hommage solennel aux morts pour la France en Indochine. En s’inclinant avec respect devant les anciens combattants de 40 et de 45, devant les anciens de la guerre d’Indochine, la France affirme une nouvelle fois sa reconnaissance à ceux qui ont combattu sous notre étendard et porté nos armes. Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.

