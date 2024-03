Chlordécone : des tests de dépistage sont gratuits dans les laboratoires et au CHU de Martinique

Le centre de biochimie de l’Hôpital Pierre Zobda-Quitman procède gratuitement depuis novembre 2023 à des tests de dépistage de la chlordécone. Le CHU encourage toute la population, en particulier les personnes les plus exposées, à se faire dépister en cas de doute. Cet examen est aussi pratiqué dans les laboratoires privés de l’île sur présentation de la carte Vitale, sans prescription.

Depuis le mois de novembre 2023, le laboratoire de biochimie du CHU de Fort-de-France est "en capacité de réaliser pour la population martiniquaise le dosage de la chlordécone à partir d’un prélèvement sanguin".

Si vous faites partie des populations exposées, résidant par exemple à proximité d’une bananeraie, ce dépistage vous est conseillé par l’hôpital.

Qui peut bénéficier d’un suivi biologique par le dosage sanguin de la chlordécone ?

Toute la population martiniquaise, avec ou sans prescription médicale.

Combien coûte une analyse ?

L’analyse est gratuite (son coût est entièrement pris en charge par le ministère de la Santé).

Où puis-je réaliser le prélèvement ?

Du lundi au vendredi sans rendez-vous :

♦ Au Centre de prélèvement du laboratoire de l’Hôpital Pierre Zobda-Quitman 1 (Niveau 0), (7h-13h) ;

♦ Au centre de prélèvement du laboratoire de Louis Domergue de Trinité (7h-14h) ;

♦ Au centre de prélèvement du laboratoire de Mangot Vulcin (7h30-13h45).

Quel est le délai de rendu du résultat ?

Une fois le prélèvement réalisé, il faut compter 5 à 7 jours.

Comment m’est transmis mon résultat ?

Par courrier postal ou courrier électronique.

Comment interpréter mon résultat ?

Vous disposerez sur votre compte rendu de précisions sur la conduite à tenir.

En fonction de votre résultat, nous vous inviterons soit à prendre contact avec le Centre Régional de Pathologies Professionnelles et Environnementales (CRPPE), localisé au CHUM (tél : 0596 30 64 84 ; mail : consultation.toxicologie@chu-martinique.fr), ou alors avec votre médecin traitant qui mettra en œuvre le protocole de prise de charge mis en place par l’ARS de la Martinique. CHUM 972

(Source : CHU Pierre Zobda-Quitman de Fort-de-France).

Une partie des installations du laboratoire de biochimie du CHU de Fort-de-France dédiées aux dépistages (mars 2024). • ©CHUM 972 / DR

Les laboratoires privés à disposition

Ce dépistage de la contamination au pesticide peut également s’effectuer dans les laboratoires privés de Martinique sans prescription, sur simple présentation de la carte Vitale.

La pollution par la chlordécone, pesticide utilisé en Guadeloupe et en Martinique de 1972 à 1993 pour lutter contre le charançon du bananier, constitue, par son ampleur et sa persistance dans le temps, "un enjeu sanitaire, environnemental, agricole, économique et social pour les Antilles" reconnaît le ministère de l’intérieur et des Outre-mer.

Un plan chlordécone IV (période de 2021 à 2027) a été lancé par l’État.

