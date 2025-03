Une compétition en mémoire de l'athlète martiniquais Damien Hombel, pour saluer sa carrière

Partager :

Damien Hombel, décédé en 2023, fait partie de ces figures marquantes de l’athlétisme. Champion et recordman du 400 et du 800m en Martinique et champion de France sur les mêmes distances, ce licencié du Club Péléen et du Club Colonial, était un athlète "rigoureux et un stratège". Il fut le cofondateur du club de l’U.S Robert et vice-président de la ligue locale. Le Robert et le Gros-Morne lui rendent hommage ce samedi 22 mars, à travers une compétition.

9e d’une famille de 12 enfants, la passion de la course à pied a été transmise à Damien par 3 de ses frères aînés qui ont brillé jadis dans "la course du souvenir". Marcel, Serge et Ernest ont souvent trusté les premières places de cette épreuve durant plusieurs années. Damien s'apprête à faire un dépassement • ©Collection familiale Damien a donc contracté le "virus" familial, un passionné de sport qui a grandi au Morne-Rouge, avant de convoler au Gros-Morne et de s’installer finalement au Robert. Une carrière sportive bien garnie C’est en 1963 qu’il décroche le double titre de champion du 400 et du 800 m. Ses performances et ses records n’échappent pas aux spécialistes et même aux militaires. Le général Rousseau, commandant des forces armées de l'époque, le sollicite pour le Bataillon de Joinville, au sein duquel il a côtoyé des élites sportives. Damien décline l'invitation, préférant rester auprès des siens. Durant 20 ans et jusqu’en 1990, il affiche de belles victoires. On retiendra à 45 ans, son titre de champion de France vétéran du 400 m. En 1980, il est toujours actif et décide d’apporter son expérience au Club de l’US Robert, en proposant la mise en place d’une section d’athlétisme. Son rêve est exaucé. Savez vous que le maire actuel, Farel François Haugrin qui pratiquait le rugby, a été entraineur de la section athlétisme grâce à mon père. Ce dernier vivait pour le sport, même à 60 ans il pratiquait encore sa discipline. Il ne rechignait pas. J’ai en mémoire une anecdote : ses grands frères étaient en vacances au Précheur et lui, il devait aider son père au Morne Rouge à s'occuper des animaux. Figurez-vous qu'une fois que les bêtes értaient attachés, il prenait la poudre d’escampette pour rejoindre ses frères au Précheur, sans informer les parents. Puis il remontait en courant, à la petite ferme familiale pour terminer le travail. Myrna - fille de Damien Hombel Myrna, Maguy son épouse, Dino, et Murielle ses enfants devant la stèle du Morne-Rouge • ©collection familiale privée De souvenirs partagés D'autres anecdotes circulent encore sur Damien et son engagement sportif. Sa fille raconte aussi avec délectation, l’histoire héroïque de son père, postier en France. Un matin, en arrivant sur son lieu de travail, il y a eu un braquage. On lui intime l'ordre de se coucher. Il s'exécute tout en évaluant la situation. Au bout de quelques minutes, il a réussi à s'enfuir pour aller prévenir la gendarmerie. Voilà un petit résumé du parcours de mon père et notre famille tient à remercier tous ceux qui lui rendent hommage ce week-end. Le mémorial Hombel se déroule ce samedi 22 mars, avec la participation de 10 équipes : 2 de la Mairie Sportive, 2 du Golden Star, 2 de Rénovation, ainsi que l'ASC, la Digue, l'Assaut et le réveil Sportif. Merci les bénévoles, les organisateurs, les clubs, le réveil sportif, l’Ufolep, le Club Péléen, la Rénovation de Augrin, les maires Farel François-Haugrin, Gilbert Couturier du Gros-Morne, à et mesdames Marie Annick Guetty Comier et Jenny Dulys Petit. Nous remercions particulièrement Monsieur Yves Mondésir qui a porté le projet à bras le corps depuis 4 ans, sans oublier les mécénes et les sponsors. Myrna - Fille de Damien Hombel Damien Robert Hombel était né le 27 mars 1945. Père de 4 enfants (Bruno, Murielle, Dino et Myrna), Damien Hombel est décédé en 2023.

