© FB R.C.B Le pasteur et chanteur évangélique Dominiquais Xavier Foster (1959-2019).

Émotions et chants

veillée de Xavier Foster

Tous les témoignages sont unanimes à reconnaître les qualités intrinsèques de l’homme. Xavier Foster, présentateur sur la chaîne Zouk TV, affichait à travers sa dévotion, une foi inébranlable, l’amour du prochain, une grande humilité et sincérité.Aux cotés des chrétiens évangélistes de Martinique, on notait la présence d'une délégation du Canada et de la ville de Lyon. Tous regroupés en nombre au stade Pierre pour la veillée de ce pasteur charismatique." Sa mission terminée, Dieu l’a rappelé à lui" dira un intervenant.Près de sa dépouille, son épouse Louisa, et ses quatre enfants, Lounel, Lanèl, Lémuel, Joieyèl et son petit fils Djelan.

Xavier Foster sera enterré samedi 31 août 2019 à la Dominique, son île natale.