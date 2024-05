Ciel voilé en Martinique ce week-end... à cause d’une nouvelle brume de sable

Le début de la matinée du samedi 4 mai 2024 a été marqué par un ciel voilé en Martinique, à cause d’une nouvelle brume de sable.

L’association Madininair agréée par le ministère chargé de l’environnement pour la surveillance de la qualité de l’air dans l’île, a prévu un indice atmo "moyen" pour la journée.

Cette pollution devrait être "plus présente à partir de dimanche [05 mai]" annonce Madininair.

Les épisodes réguliers de brume de sable désertique proviennent essentiellement du désert du Sahara. Cette brume véhicule des particules fines qui, lorsqu’elles sont inhalées par l’homme, ont des conséquences sur la santé.

Le transport des particules depuis le désert africain jusqu’aux Antilles s’explique par la présence de dépressions thermiques au-dessus du Sahara étant à l’origine de vents turbulents et donc de mise en suspension des particules.

En effet, la convergence de masses d’air chaudes de l’hémisphère nord et de l’hémisphère sud pendant la période estivale entraîne les particules désertiques à haute altitude et permet aux alizés de véhiculer ces nuages de particules sur l’archipel des Caraïbes. Les particules en suspension sont ainsi transportées à une altitude comprise entre 1500 et 6000 mètres, de l’océan Atlantique vers les Antilles. (CIRE Antilles-Guyane)