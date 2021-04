"Cinéma d'ici et d'ailleurs" : 3 oeuvres de Martinique sélectionnées

Les organisateurs de la 4e édition "Nouveaux Regards films festival" poursuivent leur mission de valorisation des oeuvres cinématographiques caribéennes tout en s'ouvrant au monde.

Ce rendez-vous annuel entend non seulement accompagner les techniciens et professionnels du 7e Art, mais s'engage à promouvoir le cinéma dans la région.

La pandémie de la covid-19 a contraint les organisateurs à repenser le festival et à tout mettre en oeuvre pour une réussite à travers cette action de résilience. Une démarche concrète dans un secteur qui subit de plein fouet la crise sanitaire.

Ce festival a débuté (jeudi 15 avril 2021) au mémorial Act à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et se poursuit jusqu'au 18 avril 2021. À cette date, des prix seront remis aux participants lors d'une manifestation en présentiel et en ligne

Cette compétition vise à valoriser les créateurs caribéens qui racontent leur région plurielle, joyau d'une culture multiple. Les organisateurs proposent deux grandes thématiques : les courts-métrages et les documentaires.

Pour les courts-métrages la Guadeloupe présente 4 films. La Guyane, la Jamaïque sont présents. La Martinique participe avec 2 films "Zanmi" de Nadia Charlery et Américan Dream de Nicolas Polixène.

►"Zanmi"→Une soirée de jour de l’an en Martinique, des amis, du Champagne, un jeu innocent, des réactions inattendues et des relations remises en question.

►"Américan Dream"→Mickaël tente sa chance aux États-Unis et réussit. Il invite son petit frère à Chicago pour vivre le rêve américain. Mais tout se transforme en cauchemar lorsqu'ils percutent accidentellement un jeune policier blanc au bord de la route.

Dans la catégorie documentaire, la Martinique présente ►"Scolopendres et Papillons", un film de Laure Martin Hernandez, Vianney Sotès. Il est question d'un récit douloureux en Martinique, où "trois femmes, survivantes d’inceste se reconstruisent. Confrontées à un tabou encore solide dans l’île, elles osent prendre la parole pour dénoncer ces crimes silencieux et explorer leurs blessures profondes".

Les organisateurs récompenseront les films le dimanche 18 avril 2021 dans plusieurs catégories : prix du jury, mention spéciale, prix du meilleur documentaire, prix jeunes regards, prix du public, prix du jury média.

Le festival ne s'arrête pas à la Caraïbe, d'autres pays sont invités : le Guatemala, la Côte d'Ivoire l'Allemagne, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Australie.

Le festival Nouveaux Regards connecte le cinéma d'hier, d’aujourd’hui et de demain. Il prend possession des possibilités que lui offrent la révolution numérique et les nouvelles technologies, pour faire vivre au spectateur des émotions uniques grâce à une sélection d’œuvres en 3D et en réalité virtuelle.

