Cinq détenus de Ducos ont passé avec succès leur certificat professionnel d'agent propreté et hygiène

Cinq détenus de la maison d’arrêt de Ducos ont obtenu leur certificat professionnel d'agent propreté et hygiène. Une formation qui vise à mieux les réinsérer. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée (hier) jeudi 17 septembre 2020, au centre pénitentiaire.

Jean-Claude Samyde •

formations diplomantes pour prisonniers • ©Martinique

S’approprier les règles d’hygiène et de sécurité en entreprise. Apprendre à travailler en équipe mais aussi à devenir autonome. Cinq détenus ont fait l'acquisition tous ces éléments.Derrière les barreaux ils ont préparé et décroché leur certificat professionnel d'agent propreté et hygiène à l'issue de six mois de formation.Pour les uns, c’est une remise à niveau, pour les autres c'est un projet de réinsertion professionnelle qui sera mené dès la sortie de la prison pour qu’ils aient une chance d’être pris par un employeur.La remise des diplômes s'est déroulée hier (jeudi 17 septembre 2020) à la prison de Ducos.