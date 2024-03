Classement des lycées 2024 : deux établissements de Martinique parmi les meilleurs de France

Ce mercredi (20 mars), le site L'Étudiant a dévoilé son classement annuel des meilleurs lycées de France basé sur les "indicateurs de réussite" du ministère de l’Éducation nationale, à savoir : le taux de réussite au baccalauréat en 2023, le taux de mentions et la "valeur ajoutée" pour ces deux indicateurs.

Deux établissements de la Martinique figurent dans le Top 5 du classement sur les 2 316 établissements analysés.

Avec un taux de réussite au baccalauréat de 99% toutes voies confondues (générale, série STMG, Série ST2S) en 2023, le lycée adventiste Rama se hisse à la 3e place de la liste.

L'établissement affiche également un taux de mention de 67 % au Bac.

On est assez satisfait pour le travail des équipes. C’est encourageant et on est très heureux de ce résultat valorisant. (...) Il faut beaucoup travailler, donc on n'hésite pas à faire des stages de réussite pendant les vacances. Les collègues se mobilisent pour accompagner les élèves. Un accompagnement psychologique est aussi fait. Étant donné que nous sommes dans un système d'éducation adventiste, il faut que les 3 composantes soient totalement équilibrées. La partie physique, mentale et spirituelle.