Collecte des ordures "perturbée" dans les 4 villes du centre de Martinique

Sur son site internet et ses réseaux sociaux, la CACEM (Communauté d’Agglomérations du Centre de la Martinique), signale une perturbation de la collecte des déchets dans les 4 villes de son territoire (Fort-de-France, Lamentin, Schoelcher et Saint-Joseph). Le service public invoque des "difficultés de fonctionnement de l’installation de stockage du Robert et une panne survenue à l’usine d’incinération des ordures ménagères".

Guy Etienne •

"La collecte des ordures ménagères, des encombrants et des déchets verts est perturbée", un message posté sur les réseaux sociaux et affiché sur le site internet de la CACEM depuis la fin de la semaine dernière (vendredi 15 septembre 2023). L’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) regroupant les 4 villes du centre de l’île (Schoelcher, Fort-de-France, Lamentin et Saint-Joseph), signale un dysfonctionnement du stockage au Robert et une panne d’incinérateur. La collecte est perturbée en raison de difficultés de fonctionnement de l’installation de stockage de déchets du Robert et d’une panne survenue à l’usine d’incinération des ordures ménagères. La CACEM Situation redoutée dans les foyers Qu’il s’agisse de mouvements sociaux ou, dans le cas présent, de problèmes techniques sur les installations à l’origine d'une perturbation du ramassage des ordures, c'est toujours très délicat dans les foyers, en particulier pour la gestion des déchets ménagers, faute de pouvoir les stocker. D’après les statistiques du SMTVD (Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets), chaque habitant de l'île en produit "485 kg par an, dont 339 kg d’ordures ménagères". Alors lorsque la voirie ne passe pas, les sacs s’entassent dans les cages à poubelles ce qui attire des nuisibles, un cauchemar pour les riverains. Une cage à poubelles à Cité Dillon à Fort-de-France (dimanche 1er août 2021 au matin). • ©Christine Cupit Comment se débarrasser des encombrants ? En revanche, quand le ramassage municipal n’est pas opérationnel, les encombrants (meubles, branches, déchets verts…) peuvent être amenés directement dans l’une des 15 déchetteries que compte le territoire. Pour connaître l’adresse et les horaires d’ouverture de ces points de réception gratuite, cliquez →ICI. La CACEM (Communauté d’Agglomérations du Centre de la Martinique) précise que "la collecte des bacs à couvercle jaune s’effectue normalement" et qu’elle "met tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée".

