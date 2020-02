Sans paillette ni couronne le comité Miss Martinique se déchire encore

©Eric Charpentier-Tity (Passifoto) et StudioMY

Ambre Bozza, Miss Martinique 2019 • ©Eric Charpentier-Tity (Passifoto) et StudioMY

La vitrine est belle et attirante. Miss Martinique est populaire, "people" comme on dit. Dans les coulisses, le comité se déchire et offre un spectacle sans prestige depuis la publication d'un communiqué en date du 1 er février 2020.

Brigitte Brault •