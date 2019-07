Comment imagine-t-on vivre au Prêcheur menacé par les risques naturels ?

Grégory Gendre Grégory Gendre est maire de Dolus en Charente-Maritime. Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Grégory Gendre Expérience entre Dolus et le Prêcheur.

Il s’agit d’un court métrage de 40 minutes réalisé par des préchotins sur leurs réalités au quotidien, face aux aléas climatiques, ainsi que la problématique du renouvellement de l’habitat.Grégory Gendre, est le maire de la petite commune de Dolus en Charente-Maritime, confrontée elle aussi à des soucis environnementaux et de gestion d’espace naturel. C’est lui qui a réalisé ce petit film, dont il nous livre le synopsis.La commune du Prêcheur fait face à de nombreux risques naturels. Montée des eaux, houle cyclonique, risques sismiques, et lahars. Il y a urgence d’agir, et la ville s’est engagée sur la relocalisation de son école, puis d’une partie des habitations.Pour Grégory Gendre, ce petit film dont l’expérience est partagée, sera également profitable aux deux villes.Le processus, pensé par des architectes, paysagistes et sociologues, est construit de manière participative avec les habitants de la commune afin de concevoir un habitat désirable, en respect des coutumes et de l’environnement.Le film part à la rencontre des habitants du Prêcheur et des acteurs de cette relocalisation, véritable laboratoire pour l’avenir.