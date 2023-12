Comment se remettre en forme après les excès du réveillon ?

Excès d'alcool, de nourriture, manque de sommeil… Les lendemains de réveillon sont parfois difficiles pour certains. Pendant la période des fêtes de fin d’année, notre organisme est mis à rude épreuve. Pour y faire face, on vous livre quelques conseils pour vous remettre en forme.

Après un repas copieux et certainement un peu arrosé pour le Réveillon de Noël, les estomacs pèsent lourd. Entre les pâtés salés, le boudin, le jambon, les pois d’Angole, le cochon roussi et la bûche, la digestion peut s’avérer compliquée. Voici quelques conseils pour faire face à cette profusion de calories, bien digérer et éviter les nausées ou les maux de tête.

1 S’hydrater

Boire de l'alcool entraîne une déshydratation. Alors, après une soirée alcoolisée, il est recommandé de bien s'hydrater avec de l'eau ou des tisanes. De plus, le précieux liquide permettra également d'éliminer les aliments un peu gras ingérés la veille.

2 Manger léger

Après le festin du réveillon, les nutritionnistes préconisent de manger plus léger. Il est recommandé de limiter la consommation de produits gras, sucrés et riches en calories et de manger des fruits et des légumes.

Ils contiennent tous les nutriments nécessaires pour éliminer comme : le potassium pour le drainage, les fibres qui favorisent la satiété et facilitent le transit ainsi que des antioxydants contre les inflammations.

3 Faire du sport

Après avoir festoyé et mangé, il est recommandé de pratiquer une activité physique, avec des exercices musculaires courts mais intenses. Le sport permet également de faire le plein de glycogène, le polymère de glucose qui sert de réserve d’énergie dans le corps humain. Il est notamment stocké dans le foie et les muscles.

4 Retrouver un bon rythme de sommeil

Pour se remettre de cette nuit blanche, il faut être à l'écoute de son corps. Pour ne pas accumuler de la fatigue, il faut privilégier les courtes siestes, ne pas se coucher trop tard et ne pas se lever tardivement le lendemain.

5 Prendre du temps pour soi

Enfin, après toute l'agitation de préparatifs du réveillon de Noël, il faut remettre son corps d'aplomb. En ce jour de fête, il est surtout important de prendre du temps pour soi et sa famille en en faisant ce qui nous plaît.