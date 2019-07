Les commerçants du Vauclin "vent debout" contre un projet de centre commercial sur la commune

Georges Troudart, porte parole des commerçants du Vauclin Georges Troudart s'explique, au nom des commerçants du Vauclin, sur leur refus de voir naître un centre commercial dans la commune. Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Raymond Occolier, maire du Vauclin Raymond Occolier défend son projet d'implantation d'un centre commercial dans sa commune Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Le projet d’installation d’un centre commercial au Vauclin fait polémique….Les petits commerçants de la ville ne voient pas d’un bon œil l’implantation d’un tel centre à l’entrée du bourg. Pour eux, à coup sûr, c’est le début de la fin pour leurs petites entreprises.Le projet, porté par le groupe Hayot, sur environ 1500 m2 devrait accueillir 4 boutiques et un supermarché.Les commerçants vauclinois avaient introduit un recours en annulation auprès de la commission nationale d’aménagement commercial. La requête a été rejetée, mais ils ne perdent pas espoir et tenteront tout ce qu'il est possible de faire…Leur porte parole Georges Troudart avec Alain Livori et Eddy Bellerose….Le maire de la ville, Raymond Occolier a lui une autre analyse. Il parle plutôt de développement de la commune à travers une stratégie bien précise qu’il détaille à Alain Livori et Eddy BelleroseLes commerçants du Vauclin restent tout de même mobilisés et par la voie de leur porte parole, ils envisagent un certain nombre d’actions pour défendre leurs petites entreprises.