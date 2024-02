Concours Général Agricole 2024 : 41 rhums et un miel de Martinique primés cette année

Les lauréats des médailles du concours général ont été dévoilés au Salon de l’agriculture ce mardi 27 février. La Martinique décroche 42 médailles, dont 17 d'or pour ses rhums, punchs et miel.

Les rhums de Martinique ont, cette année encore, brillé au concours général agricole. Le territoire décroche au total 42 médailles dont 17 d'or, 17 d'argent et 8 de bronze. En 2023, la Martinique avait obtenu 31 médailles, 18 d'or, 7 d'argent et 6 de bronze.

Après une année de disette, un miel de Martinique décroche une médaille de bronze. Il s'agit du "miel de Ti baume" (catégorie miel tropical foncé) de "Manu Miel" situé à Saint-Joseph.

Des rhums reconnus

Les rhums arrangés ont obtenu 5 médailles, dont une d'or, une d'argent et trois de bronze. La Marque "Spicy M" décroche 4 médailles pour ses boissons à partir de rhum, dont une du plus beau métal pour son rhum arrangé à l'orange.

Le punch Schrubb des Héritiers Clément décroche une médaille d'argent.

Concernant les rhums blancs agricoles IG et AOC, 13 médailles ont été attribuées. Six ont obtenu le plus beau métal. Six également d'argent et une médaille de bronze.

La catégorie des rhums vieux IG et AOC obtient 18 médailles. 8 d'or, 8 d'argent et deux de bronze.

Enfin, la catégorie des rhums élevés sous-bois IG et AOC est distinguée par 4 médailles, deux d'or, une d'argent et une de bronze.

La Guadeloupe remporte 23 médailles pour sa vanille, son miel et ses rhums. La Guyane décroche deux médailles (or et argent) uniquement pour ses miels.