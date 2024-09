Conflit entre la mairie du Carbet et la distillerie Neisson : le tribunal a rejeté la demande de suspension des travaux

Selon le juge des référés du tribunal administratif, les travaux d’élargissement de la voirie prévus par la municipalité, n'empiéteraient pas sur les parcelles agricoles de la société. De même que les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales ne comportaient pas de risque imminent de pollution des parcelles par ruissellement des eaux de pluie.

Par une ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté le recours présenté par la distillerie « Neisson » qui demandait la suspension immédiate des travaux de remise en état et d’élargissement entrepris sur la route communale dite « de Belfond » qui traverse ses champs de canne à sucre.

Une bonne nouvelle pour la municipalité qui ne cache pas sa satisfaction.

La justice ne donne pas de suite à madame Neisson. Nous continuerons d'avoir de bon rapport et à être dans la convivialité. La route ne gêne pas la distillerie. Une route de 4 mètres avec 50 cm de caniveaux, au contraire, nous sommes en train de protéger les cannes avec une évacuation convenable. Ainsi, les évacuations qui se promenaient dans les cannes ne seront plus possibles et que les eaux pluviales désecdent de manière régulière. Ils ne voulaient pas de cette route, mais elle existe. Il faut la réhabilité, la restaurer. C'est une route communale qui n'est pas très fréquentée. Il n'y a pas de lotissement prévu sur cette route-là.