Discorde entre la mairie du Carbet et la distillerie Neisson en Martinique… à cause de la rénovation d’une route communale

C’est une route communale en train d’être cimentée à proximité de l’usine Neisson qui pose problème aux propriétaires de la rhumerie la plus récompensée de Martinique.

Ce qui est entrepris au-dessus de la distillerie, c’est l’élargissement d’un chemin passant de 2m 50 à 4m 50, donc ça ne peut être fait qu’aux dépends des parcelles Bio et AOC. Et par ailleurs ça me pose un gros problème de sécurité, puisque ce chemin est au ras de mon chai de rhum.