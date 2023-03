Contre la réforme des retraites : plusieurs points de blocages à l'entrée des zones d'activités (Lamentin, Fort-de-France, Trinité)

Plusieurs points de blocage ont été mis en place ce mercredi 15 mars 2023 par les syndicats. La circulation est fortement perturbée sur l'autoroute.

Peggy Pinel-Fereol •

Très tôt ce mercredi matin (15 mars 2023), des barrages ont été installés à l'entrée de plusieurs zones d'activités commerciales.

Des palettes et des pneus empêchent toute entrée et sortie au niveau du pont de Californie (Lamentin) vers la zone de la Jambette à Fort-de-France. Des drapeaux des syndicats CGTM et CDMT flottent sur ce barrage.

Des pneus et des palettes bloquent l'accès, cependant, les BHNS du TCSP peuvent circuler. • ©RS

Certains salariés laissent leur véhicule en amont et font le reste de la route à pied, jusqu'à leur entreprise.

Les salariés marchent jusqu'à leur lieu de travail. • ©RS

Même constat quelques mètres plus loin sur le pont d'Acajou vers la zone des Mangles (Lamentin).

Au niveau du giratoire Dorothy à Dillon, non loin de l'incinérateur, ce sont les membres des syndicats FO et CSTM qui tiennent ce point et qui bloquent l'accès à la ZAC de Rivière-Roche.

Un point de blocage est installé à l'entrée de la ZAC de Rivière-Roche. • ©Pierre-Yves Honoré

Ces barrages génèrent de gros ralentissements sur les routes entre Le Lamentin et Fort-de-France.

L'accès à la ZAC du bac à Trinité est également impossible ce mercredi matin (15 mars 2023).

Comme les jours précédents, plusieurs services de la municipalité de Fort-de-France sont victimes de blocage par le syndicat FO.

L'intersyndicale a lancé un appel à la mobilisation avec un rendez-vous fixé à la maison des syndicats à Fort-de-France.

C'est ce mercredi 15 mars 2023 que l’on connaîtra les conclusions de la commission mixte paritaire à propos du texte sur la réforme des retraites.