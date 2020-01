Contre la réforme du baccalauréat : 77 % des établissements du second degré bloqués

Une nouvelle journée (lundi 20 janvier 2020) sans classe dans la majorité des établissements de l'île : les élèves restent à la maison et si les parents ont des avis divers sur cette situation, les organisations de représentants de parents d'élèves expriment leur soutien aux enseignants grévistes.

Jean-Claude Samyde •

L'intersyndicale Snes-Fsu (Syndicat national des enseignements de second degré-Fédération syndicale unitaire) de l'éducation a fait ses comptes : avec 77 % d'établissements bloqués aujourd'hui (jlundi 20 janvier 2020), le mécontentement ne faiblit pas et demain d'autres établissements annoncent d'ores et déjà qu'ils vont grossir les rangs de la protestation contre la réforme du baccalauréat.Selon le SNes-FSU, le nombre d'établissements bloqués se répartit comme suit : 30 collèges sur 43, 12 lycées sur 13 et 8 lycées professionnels sur 9.Pour les élèves, c'est une nouvelle journée sans classe et les organisations de représentants de parents d'élèves expriment aussi leur soutien aux enseignants grévistes.