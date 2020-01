Contre la réforme des retraites : plusieurs collèges et lycées bloqués

Tôt ce matin (mercredi 15 janvier 2020), les portes de collèges et lycées, environ une douzaine d'établissements ont été bloqués à l'appel de syndicats contre la réforme du projet de réforme de retraites par points. Un mouvement qui devrait s'amplifier demain (jeudi 16 janvier 2020).

Brigitte Brault •

Tôt ce matin (mercredi 15 janvier 2020), les portes de collèges et lycées, environ une douzaine d'établissements ont été bloqués en Martinique à l'appel de syndicats contre la réforme du projet de réforme de retraites par points (LPO Lorrain, LPO Nord caraïbes, LPO François, Collège Adenet François, LP Place d’armes, LP Petit Manoir, Collège Edouard Glissant, Gaillard, Bellevue, LP Jean Joseph Dumas, LP Chateauboeuf.



Ces mouvements annoncent une plus forte mobilisation prévue demain (jeudi 16 janvier 2020).

La FSU (fédération syndicale unitaire), la CGTM, le FNEC FO (fédération nationale de l'enseignements de la culture et de la formaiton professionnelle Force Ouvrière), le Se-UNSA (syndicat des enseignants- Union nationale des syndicats autonomes) annoncent la poursuite de leur mobilisation.



Par ailleurs le Se-UNSA annonce dans un communiqué la suspension entre autres actions de projets pédagogiques et culturels, la démission de professeurs principaux et plusieurs autres actions.