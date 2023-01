Coopération culturelle renforcée entre Ouidah au Bénin et le Saint-Esprit en Martinique

Fred-Michel Tirault et une délégation de sa municipalité se sont rendus au Bénin, dans le cadre d’une coopération culturelle engagée depuis un an avec la ville de Ouidah. Le maire du Saint-Esprit et son homologue caressent plusieurs projets, dont la création d’un centre culturel dans la commune spiritaine, ainsi que l’ouverture d’une liaison aérienne entre les Antilles et l’Afrique de l’Ouest.

Guy Etienne •

La coopération culturelle se poursuit entre le Bénin en Afrique et le Saint-Esprit en Martinique. Une délégation conduite par le maire spiritain, Fred-Michel Tirault, termine un nouveau séjour dans la ville de Ouidah, où il rencontré son homologue à l’occasion de la foire internationale du livre d'Afrique et des Caraïbes.

"CaraïbEditions" et "La boite à plume", représentée au Bénin lors de la foire, dans le cadre de la coopération entre les villes de Ouidah et du Saint-Esprit (janvier 2023). • ©Yaissa Bolivar / Ville du Saint-Esprit

La délégation que je conduis aux côtés de la direction des affaires culturelles, a en fait 2 objectifs : Premièrement, de travailler au rapprochement des éditeurs, des auteurs et des libraires de la Martinique, avec les professionnels du Bénin. Il s'agit de permettre à nos écrivains martiniquais d'être plus présents et mieux connus dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le maire du Saint-Esprit

"Un centre culturel de rencontres"

Deuxièmement, nous sommes en train de renforcer la coopération culturelle que nous avons initiée depuis plusieurs mois entre notre ville et celle de Ouidah. D'ailleurs à cette occasion, j'ai rencontré le maire de Ouidah, mon homologue Christian Houetchenou. J'ai également rencontré le directeur du Centre Culturel de Rencontres Internationales, afin de favoriser à moyen terme, la circulation des artistes et des œuvres entre la Martinique et le Bénin et surtout, de bénéficier de l'expertise du CCRI de Ouidah pour la mise en place au Saint-Esprit, d’un centre culturel de rencontres, lequel aura vocation à rayonner sur tout le territoire martiniquais et même au-delà. Fred-Michel Tirault

Réunion de travail entre éditeurs martiniquais et béninois dans la ville de Ouidah (janvier 2023). • ©Yaissa Bolivar / Ville du Saint-Esprit

Une liaison aérienne entre les Antilles et le Bénin ?

Cette coopération entre le Bénin et la Martinique pourrait aussi voir la mise en place "d'une ligne aérienne entre les Antilles et l'Afrique de l'Ouest". C’est en tout cas le souhait de Fred-Michel Tirault et de son hôte béninois. Le Bénin comptait 12,45 millions d’habitants en 2021.