Coopération médicale : Faith, 8 ans, de Saint-Vincent et les Grenadines, opérée avec succès en Martinique

Âgée de huit ans, la petite Faith a quitté Saint-Vincent et la Grenadines le 6 septembre 2020 pour se faire soigner en Martinique. Elle a subi avec succès un cathétérisme interventionnel cardiaque au CHUM, dans le service du docteur Hugues Lucron. L'enfant a regagné son pays le 15 septembre dernier.

Un examen radiologique invasif

La petite Faith, sa mère et le docteur Lucron qui a réalisé l'opération • ©D. Bétis

"Cette opération a été rendue possible grâce à un partenariat avec l'ONG américaine World Pediatric Project, qui finance intégralement le coût de l'intervention médicale et le Centre interrégional de cardiologie pédiatrique du CHU. Notre association est heureuse de collaborer régulièrement pour l'accueil de jeunes patients caribéens à la Martinique." Patrick Lefaucheur président de l'ESA Caraïbe



La petite Faith a épaté sa famille d'accueil

à gauche : Alex et Françoise Jésophe avec la petite Faith - Photo du centre : Neischa Miller, la mère de Faith • ©D. Bétis

"Sa récupération a été quasiimmédiate. Elle s'est mise à jouer et communiquer éclairant comme un soleil son entourage. Cela a permis à nos enfants d'échanger avec elle.Ce sont les acteurs de demain qui ont obligation de communiquer." Alex et Françoise Jésophe famille d'accueil



L'ESA au cœur de la coopération médicale caraibéenne

Le plateau technique qui est installé en Martinique est sollicité par les pays de la caraïbe. Arrivée le 6 septembre dernier de Saint-Vincent et les Grenadines, la petite Faith âgée de huit ans était accompagnée de sa mère.Dans le cadre d’une coopération médicale entre les pays de la caraïbe et la Martinique, l’intervention spécialisée a été mise en place par l'association martiniquaise " Enfants Soleils d'Avenir ",Un cathétérisme interventionnel cardiaque demeure un examen radiologique sous anesthésie générale. Le cardiologue introduit un petit cathéter dans l'aine du patient, qu'il monte jusqu'au cœur. Il suit le trajet du cathéter grâce à un appareil à radiographie en continu.Cette intervention transcutanée permet de constater l’excellence du plateau technique du Centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM). L'opération qui s'est déroulée dans les services du docteur Hugues Lucron, a duré 50 minutes et a été une réussite.Patrick Lefaucheur le président de l'Esa Caraïbe affiche une grande satisfaction.L'ESA s'appuie sur un réseau de familles d'accueil. La petite Faith de Saint-Vincent et sa maman Tamara Antoine-Miller ont été hébergées par Alex et Françoise Jésophe. Alex est fonctionnaire et Françoise assistante sociale. Ils ont deux enfants.C'est la 4e fois que le couple reçoit des enfants.36 heures après l'intervention du docteur Lucron, la petite caribéenne affichait une dynamique et une forme époustouflante. La famille était épatée."Enfants Soleils d’avenir" a pour mission de venir en aide aux enfants déshérités, grâce à des actions humanitaires répondant aux besoins de la Caraibe dans le cadre d’une coopération médicale pédiatrique.ESA Caraïbes, créé en 2010 comporte deux structures ayant une mission identique mais des fonctions différentes. Le fond de dotation présidée par Serge Chalons (Pédiatre, spécialiste en santé publique) a pour objectif de soutenir des actions de santé, de développement et d’éducation autour de la famille et de l’enfant.La structure administrative et associative (2013), présidée par Patrick Lefaucheur, travaille avec de multiples institutions (fondations, compagnies aériennes, clubs services, organisations professionnelles). Elle s’appuie sur un réseau de professionnels de santé, dans la caraïbe, pour la formation, le diagnostic et la prise en charge hospitalière d’enfants souffrant de maladies complexes.