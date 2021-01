Coralie et Kenji produisent de l’huile de coco, un savoir-faire ancestral en Martinique

Le jeune couple de Martiniquais tente de relancer la production d'huile de coco. Une substance connue pour ses vertus thérapeutiques dont ils se servent afin de créer des soins. Il existe une forte demande sur l'île. Le couple espère d'ici peu créer une cocoteraie et se diversifier.

Xavier Chevalier - Ronan Bonnec •

Trouver une plage où chercher de la matière première est une étape clé du processus. Sur place, kenji Pastel affûte la lame de son coutelas dont il se sert pour ouvrir les cocos. Une fois cette tâche achevée, il ouvre les fruits avec des gestes habiles et précis pour en récolter la pulpe blanche, "le nannan".

Le couple produit son huile à partir de pulpe de noix de cocos. • ©Instagram Liquid Sunshine



Une fois cette étape terminée, la précieuse substance est pressée à froid dans leur laboratoire avant d’être transformée en macérâts huileux à base de Rimed Razié ou en huile à utiliser pour cuisiner.



Coralie et Kenji se sont installés au Cap Ferré à Sainte-Anne et remettent au goût du jour ce savoir-faire ancestral.



Écoutez le reportage de Ronan Bonnec.

Reportage fabrication huile de coco

L'idée de monter une telle structure est venue naturellement. Mon partenaire et moi-même baignons dans ce domaine de retour au naturel depuis jeune. Kenji cherchait de l'huile de coco locale. Impossible d'en trouver. On a donc décidé de fabriquer la nôtre. Elle s'est vendue tellement rapidement que cela nous a confortés dans notre idée de monter notre entreprise. Coralie

Coralie et Kenji de Liquid Sunshine. • ©Instagram Liquid Sunshine

"Se réapproprier notre identité et la valoriser", Coralie et Kenji

L’huile de coco est connue pour ses multiples vertus pour la peau, les cheveux et les dents. D’après certaines personnes, elle aurait même des propriétés pour régénérer le cerveau.

Outre les soins à base de coco, le jeune couple met en avant de nombreuses plantes qui présentent des valeurs médicinales. Depuis la création de l'entreprise, la demande est grandissante pour leurs produits Pour expliquer le succès de leurs productions Coralie met en avant le fait que tout est fabriqué ici en Martinique de A à Z.

Les gens ne souhaitent plus mettre de produits chimiques, de crème transformées sur leur peau. Les clients apprécient nos produits, car ils sont épais, mais pas gras. Ils sont rapidement absorbés par la peau et ne laissent pas une couche grasse comme les autres, c'est généralement cela qui rebute les gens à utiliser de la crème naturelle.

Afin d'éviter certains problèmes d'approvisionnement, le couple a comme projet de créer une cocoteraie. Outre les cocos récupérés sur les plages, d'autres proviennent de chez des particuliers.

Désormais, Coralie et Kendji ont des projets pour les cinq prochaines années. Et déjà, dans les mois à venir, ils souhaitent diversifier leurs produits et sont en train de "préparer des surprises".