Coronavirus : 6 nouveaux cas confirmés en 24 heures en Martinique, soit 170 cas au total

Six nouveaux cas de coronavirus confirmés ce mercredi 22 avril 2020 en Martinique portant le total depuis le début de l’épidémie à 170. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation reste à 6 et le nombre de guéris passe à 77.

Jean-Claude Samyde •

Le nombre de cas confirmés au coronavirus est en augmentation ce mercredi 22 avril 2020. La Martinique compte aujourd’hui 170 cas confirmés (+6 cas dont 2 signalés par le CHUM et 4 signalés par les laboratoires privés).



Le nombre de patients hospitalisés en réanimation est stable à 6 (+0).



Parmi les 170 cas confirmés :

Il y a 83 femmes et 87 hommes

40 sont âgés de 15 à 44 ans

71 ont entre 45 et 64 ans

44 sont âgés de 65 à 74 ans

Et 15 ont plus de 75 ans.



Le nombre de personnes guéries est passé à 77.



14 décès, signalés par le CHU de Martinique, sont à déplorer depuis de début de l’épidémie.

Pour rappel, le 17 avril, le nombre cumulé de cas symptômatiques estimés à partir des données des médecins sentinelles depuis le début de l’épidémie était de 350. Ces données seront actualisées une fois par semaine.