Coronavirus : les bons gestes se pratiquent aussi à l'église en Martinique 

En raison des risques liés au coronavirus, des attitudes de précaution sont recommandées. Dans le cadre de la liturgie, concernant le baiser de paix et la communion, jusqu’à nouvel ordre, il est demandé que tous les fidèles, y compris les ministres extraordinaires, communient dans la main et que la démarche de paix, sans être supprimée, revête une autre forme laissée à l’appréciation de chaque curé (par exemple : inclination avec la main sur le cœur, intériorisation de la démarche, etc.). Enfin, les ministres extraordinaires de la communion prendront le temps de se laver les mains avant de donner la communion aux fidèles, précise le communiqué.