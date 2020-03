Coronavirus Covid-19 : continuité pédagogique annoncée par le rectorat de Martinique

La continuité pédagogique est privilégiée par le rectorat de Martinique. Les syndicats de l'Éducation nationale demandent des directives plus claires pour le personnel. Les activités aéroportuaires sont maintenues jusqu'à nouvel ordre annonce la direction de l'aéroport.

L'accueil de ces enfants ne peut conduire à la mise en place de cours uniquement pour ces élèves.

- UNSA-Education communiqué du 15 mars 2020

Dans un communiqué, l'UNSA-Education s'inquiète de "l".

Communiqué de l'UNSA-Education sur la prise en charge des enfants des adultes nécessaires à la gestion de la crise du coronavirus

Le travail à distance, le télétravail doivent être la seule alternative valable.



Continuité pédagogique annoncée par le rectorat

Les écoles et établissements scolaires resteront donc ouverts pour assurer la continuité administrative et pédagogique. Les écoles et collèges accueilleront les enfants des personnels indispensables en cette période de gestion de la crise sanitaire.



- Pascal Jan recteur de l'Académie de Martinique 15 mars 2020.

L'UNSA-Education demande qu'une "harmonisation de fonctionnement soit mise en place pour ensemble des établissements de Martinique".De son côté le syndicat SNUEP-FSU appelle à la "".Le rectorat vient d'annoncer ce soir (15 mars 2020) qu'à partir de ce lundi 16 mars 2020, le service public de l’éducation se réorganise pour continuer à accompagner les élèves dans leurs apprentissages.Des ressources numériques seront proposées comme les cours à distance proposés gratuitement par le CNED (Centre national d’enseignement à distance) et le dispositif " Ma classe à la maison " (cf encadré).Les élèves dont les familles n'ont pas accès à Internet peuvent se rapprocher de leur établissement pour avoir accès à des ordinateurs et à la connexion internet.Pour la journée du lundi 16 mars 2020, des écoles et collèges se sont portés volontaires à l’accueil de ces enfants.Pour toutes questions relatives à la continuité pédagogique,".Pour toutes autres informations, le site académique et les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram) sont régulièrement mis à jour est-il précisé.

Coronavirus : continuité pédagogique dans l'académie annoncée par le recteur Pascal Jan

La situation étant inédite, elle exige de chacun et chacune responsabilité et civisme. Les gestes barrières sont en effet le levier principal pour freiner la diffusion du virus et donc protéger les plus fragiles.

- Pascal Jan recteur d'Académie de Martinique communiqué du 15 mars 2020



Le RSMA poursuit sa mission

Poursuite des activités aéroportuaires

Le gestionnaire de l'aéroport Martinique Aimé Césaire ne peut en aucun cas prendre de décisions en ce sens (fermeture).

- Communiqué de la direction de l'aéroport Aimé Césaire 15 mars 2020.

Le RSMA (Régiment du service militaire adapté) de Martinique poursuit son activité en appliquant des mesures renforcées de surveillance et en appliquant strictement les mesures préventives.A l'instar du dispositif "catastrophe naturelle" le RSMA se doit de poursuivre sa mission afin, le cas échéant, de pouvoir participer à des actions de service public.Par ailleurs, le personnel du RSMA est suivi quotidiennement par le service médical du régiment afin de garantir l'état sanitaire de l'ensemble du personnel.La SAMAC (Société Aéroport Martinique Aimé Césaire) poursuit ses activités aéroportuaires "" précise la direction de l'aéroport.Dans le cadre des mesures annoncées par le gouvernement concernant l'épidémie de coronavirus, la direction ajoute que "".La SAMAC (Société Aéroport Martinique Aimé Césaire) poursuit ses activités aéroportuaires "" précise la direction de l'aéroport.

