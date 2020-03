Coronavirus Covid-19 : restrictions des vols internationaux et régionaux dans les jours à venir

Le préfet de Martinique vient d'annoncer dans notre édition de ce soir (16 mars 2020) que les vols à partir de la Martinique jusqu'à l'hexagone sont maintenus jusqu'au 22 mars. Les vols d'agrément à destination de la Guadeloupe et de la Martinique seront interdits dans 48 heures.

Brigitte Brault •

L'annonce du préfet Stanislas Cazelles fait l'effet d'un tsunami.Suite aux directives données par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de coronavirus Covid-19, l'Etat a décidé la fermeture des vols internationaux hors Union Européenne à l'Aéroport Aimé Césaire.: les vols à partir de la Martinique jusqu'à l'hexagone seront maintenus .: également au départ de la Guadeloupe et de la Martinique, les vols vers l'hexagone seront maintenus.Les capacités de transport seront ensuite réduites aux mêmes trois critères que pour les vols vers ces territoires.: les vols d'agrément (tourisme, visites amicales, participation à une cérémonie familiale ...) à destination de la Guadeloupe et de la Martinique.A compter de cette date ne seront plus autorisées que les transports pour le regroupement des familles avec enfants ou personnes à charge (étudiants, personnes dépendantes ...), aux obligations professionnelles strictement nécessaires pour la continuité des services essentiels et aux impératifs sanitaires.Les personnes arrivant de la Guadeloupe et en Martinique seront soumises aux restrictions de circulation imposées à toute la population.La continuité aérienne entre les 5 territoires français (Saint-Martin, Saint Barthélémy, Guadeloupe, Martinique, Guyane) sera réduite aux mêmes trois critères.Une annonce faite dans notre édition de ce soir présentée par Catherine Gonier.Le communiqué de la préfecture à propos des restrictions du transport aérien.

Coronavirus restrictions du transport aérien

Fermeture des frontières à l'entrée de l'Union européenne et au sein de l'espace Schengen

Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire certes, mais l'ennemi est là, et cela requiert une mobilisation générale.

- Emmanuel Macron président de la République à l'issue du conseil de défense 16 mars 2020.

Restez chez vous ! a déclaré le ministre de l'Intérieur

Des exceptions au confinement

Si je veux résumer : on pourra prendre l’air mais certainement pas jouer un match de foot », a souligné le ministre de l’Intérieur. « Nous aurons à préciser ce qu’il en est pour les cérémonies funéraires ».

- Christophe Castaner ministre de l'intérieur le 16 mars 2020.

Dans son allocution télévisée en date du 16 mars 2020, le chef de l'Etat a annoncé une nouvelle série de mesures pour tenter de réduire au maximum la progression du virus sur le territoire.Réduction drastique des déplacements et contacts, fermeture des frontières à l'entrée de l'Union européenne et au sein de l'espace Schengen, soutiens aux soignants et aux entreprises.La consigne est claire : « Restez chez vous », a lancé le ministre de l’Intérieur aujourdh'ui (16 mars 2020).Une attestation pour se déplacer est à télécharger ou à rédiger sur papier libre.Pour se déplacer, il faudra se munir d’une attestation sur l’honneur disponible en téléchargement sur le site du ministère de l’Intérieur ou du gouvernement à partir de mardi. « Il appartiendra à chacun de le remplir pour préciser la nature de son déplacement, sa destination et ses raisons ».Des exceptions au confinement sont prévues pour :- Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible (l’employeur doit justifier du caractère indispensable d’un employé).- Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés.- Se rendre auprès d’un professionnel de santé.- Se déplacer pour la garde de ses enfants et soutenir les personnes vulnérables.- Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement.