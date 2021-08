Coronavirus en Martinique : les grandes lignes de l'arrêté qui fixe les mesures spécifiques du confinement

Les nouvelles dispositions adoptées par la préfecture instaurant un confinement renforcé en Martinique sont entrées en application pour une durée de 3 semaines, depuis mardi 10 août à 19h00. Qu'est-ce qui est autorisé ou interdit selon l'arrêté prescrivant le renforcement des mesures ?

Jean-Claude Samyde •

La Martinique est entrée dans une nouvelle phase de confinement total pour une période de trois semaines, depuis le mardi 10 août 2021 à 19 heures. Le couvre-feu est maintenu entre 19 heures et 5 heures du matin.

♦Tout déplacement de plus d'un kilomètre de son lieu de résidence est interdit.

Les exceptions concernent l'activité professionnelle, la santé, les examens et concours, les convocations administratives ou judiciaires, les lieux de culte, les déplacements pour motifs impérieux, assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants ainsi que pour les déménagements.

♦Les centres commerciaux, les restaurants et débits de boissons ne peuvent plus accueillir de public. Les achats de première nécessité sont autorisés ainsi que les retraits de commandes et les livraisons à domicle, l'achat de médicaments et pour la vaccination contre la covid-19.

Les autorisations concernent aussi les déplacements pour les lieux de culte.

♦Par contre les plages, les rivières, les parcs et chemins de randonnée sont interdits d'accès.

Les personnes se déplacant dans un rayon de plus d'un kilomètre de leur domicile, doivent se munir d'une attestation téléchargeable sur le site de la préfecture et le cas échéant d'un document leur permettant de justifer qu'elles entrent dans le champ de l'une des exceptions.

►Consultez bien l'arrêté, certaines autorisations ne sont possibles qu'entre 05h00 et 19h00.

Arrêté préfectoral 9 août 2021