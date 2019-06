Ce mardi matin (11 juin 2019), finalement, la brigade Nautique du Marin et l'hélicoptère des gendarmes ont donc retrouvé le corps sans vie d'un jeune homme au bas de l'îlet Chancel au Robert.



Le corps est en cours d'authentification mais la coiffure et au moins un taouage ne permettent quasiment aucun doute.



Jonathan avait 33 ans. Il fêtait son anniversaire dimanche dernier (9 juin 2019) non loin de l'îlet Chancel avant qu'il ne tombe du jet ski qu'il pilotait. Il n'aura jamais pu regagner la terre ferme vivant, contrairement à l'autre passager de son Jet Ski.