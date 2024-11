Coupe de France de basket zone Antilles-Guyane : Le Golden Star poursuit sa route chez les hommes… l'Éclair de Rivière-Salée est éliminé chez les dames

Le Golden Star s'est offert samedi 23 novembre, une place en finale zone trophée coupe de France. Les hommes de Wilhem Célestine s'impose 64 à 51, un écart qui ne reflète pas le scenario, tant les deux équipes se sont rendues coup pour coup pendant 40 minutes.

Dos à dos à l'entame du dernier quart (44/43), Richard Dumont et ses partenaires ont pris le dessus d'entrée, s'appuyant sur un 11/0. Le tableau d'affichage annonçait 55/43.

"Ce n'était pas du tout le plan. On a eu droit à un match d'hommes et on a su y répondre" observe Wilhem Célestine, dont l'équipe a pu compter sur une adresse insolente à trois points dans le dernier quart-temps.

Les jaunes et bleus continuent l'aventure en trophée coupe de France. Ils partiront chercher leur qualification pour le tableau national en Guyane. La rencontre face à l'ASC Tours est prévue le 7 décembre prochain.

Chez les dames, la défaite est cruelle pour l'éclair de Rivière-Salée. Les joueuses de Kathleen Alger s'inclinent 49/52 dans les derniers instants face à Baie-Mahault.

Menées jusqu'à douze points au cœur du troisième quart-temps, la guadeloupéenne Christelle Pajamandy et sa bande ont joué le rôle des "braqueuses" pour l'emporter, s'appuyant sur un 18/7 en leur faveur dans le dernier quart-temps.

C'est très frustrant mais le BMBC [Guadeloupe] a mérité sa victoire, même à moins dix elles ont joué comme des morts de faim. Nous, on a raté trop de choses en seconde période. Va falloir qu'on apprenne de ce match pour ne plus vivre ce type de scénario. On a eu du mal à s'appliquer sur le geste final et à ce niveau, ça ne pardonne pas. On avait envie d'aller un peu plus loin, mais on doit utiliser cette défaite pour rebondir et revenir plus fortes dès le match prochain.