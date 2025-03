Infos Pratiques. Carnaval de Martinique 2025 : Ducos au rythme de la Grande Parade du Sud pour Lundi gras

Envie d’un avant-goût des festivités, dès 9h et jusqu'à 18h, la place des fêtes de Ducos se métamorphosera en un véritable écrin de la culture carnavalesque avec son Village du Carnaval.

Au programme :

Les amateurs d'artisanat pourront aussi flâner parmi les stands. Parmi eux, certains professionnels réserveront aux visiteurs des articles uniques et des objets inspirés de la tradition carnavalesque.

Le point d'orgue de la journée sera sans conteste la Grande Parade du Sud. Le coup d’envoi est donné à 14h30.

Cette année, pas moins de 17 groupes à pieds seront présents dans les rues de Ducos, et parmi lesquels trois ont fait le déplacement depuis l’Hexagone.

On attend plus de 15 000 personnes pour cette parade qui célèbre plus de 40 ans d'existence de l'association Carnaval Sud Martinique.