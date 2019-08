Cours de soutien scolaire : c’est maintenant, pour mieux affronter la rentrée !

Maths et français : les matières les plus demandées en soutien.

"Tous les élèves sont bienvenus dans nos salles, quel que soit leur niveau. Nous proposons des cours du tronc commun : Langues vivantes (anglais-espagnol), physique, sciences et vie de la terre, philosophie, économie, droit du management, français et maths. Ces deux dernières matières sont les plus demandées, car c’est là que les enfants ont le plus de lacunes, et les retours sont positifs en général".

© Jean-Marc Kennenga

L’éducation nationale a mis en place des dispositifs d’accompagnement, de la maternelle au baccalauréat.

Le soutien scolaire est une solution pour se remettre rapidement dans le bain du travail dès les premiers jours de la rentrée, surtout pour les élèves qui ont des lacunes dans certaines matières. Chaque année, généralement dès la mi-août, c’est le rush dans la quinzaine de centres en Martinique, où les cours sont dispensées par des professeurs diplômés du public et privé, mais aussi par des enseignants retraités et des étudiants parfois.Guylène Hippolyte est assistante dans un centre qui dispose de deux plateformes, à Fort-de-France et au Lamentin.Dans ce centre, le tarif d’une heure de cours de soutien c’est 15 euros en moyenne (en fonction de l’expérience du prof), du CP à la terminale, ou au-delà, à la demande des parents.Comme dans les établissements scolaires, la discipline, l’assiduité, et la bonne conduite sont de mise dans ces centres de soutien, à travers une charte, signée par les parents."S’il faut parler de concurrence, ce sont les profs qui travaillent au "black" qui nous font du tort, c’est à dire ceux qui donnent des cours de soutien à domicile" souligne la chargée de développement, Fanny Jos.Les foyers les plus modestes, lesquels ne peuvent pas offrir des cours de soutien à leurs enfants, peuvent bénéficier des dispositifs d'accompagnement* prévus par l’éducation nationale, qui complètent les enseignements obligatoires à l'école élémentaire. Ce sont des stages de remise à niveau pour les élèves de CM2, avec des activités pédagogiques complémentaires, et de l'accompagnement éducatif dans les écoles d'éducation prioritaire.Idem dans les collèges, où cet accompagnement peut prendre plusieurs formes, et se dérouler pendant les cours ou dans leur prolongement, jusqu’au Bac. Ces dispositifs répondent à des besoins spécifiques, pour aider les élèves qui ont des difficultés et permettre à tous, de progresser au mieux.