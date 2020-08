Covid-19 : les enseignants inquiets pour la rentrée scolaire prévue le 1er septembre 2020

La hausse de la contamination au Covid-19 en Martinique et l'allègement des mesures sanitaires en classe sont au coeur des préoccupations des syndicats d'enseignants. Ils ont exprimé leur inquiétude au recteur de l'académie de Martinique hier, mercredi 19 août 2020.

Brigitte Brault •

Avant la rentrée 2020-2021 les syndicats des enseignants ont rencontré le recteur d'Académie. • ©Martinique la 1 ère

Autour de la table, le recteur et les syndicats des enseignants pour préparer cette rentrée scolaire 2020-2021. Une rentrée qui inquiète les syndicats des enseignants face à la montée des cas de Covid-19 en Martinique.Le recteur de l'académie de Martinique, Pascal Jan, s'est montré ouvert aux suggestions de ses interlocuteurs au cours d'une réunion de pré-rentrée qui s'est déroulée ce mercredi 19 août 2020.Le port du masque sera obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans.Les syndicats demandent, entre autre, que le port du masque soit obligatoire dans tous les lieux clos et que la quantité de masques soit suffisante notamment pour fournir aux enseignants deux masques par jour et par personne.le reportage d'Irène Emonides et de Marc Balssa.Interviennent dans ce reportage :- ​​​​​Pascal Jan. Recteur de l'Académie de Martinique.- Marie-Michèle Toussaint. SE-UNSA.- Valérie Vertale-Loriot. SNES-FSU- Marie-Clotilde Hardy-Dessources. SNPDEN-UNSA