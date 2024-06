COVID-19 : le virus revient en Martinique… "continuons d’appliquer les gestes barrières"

Dans un communiqué en date du 18 juin 2024, l’Agence Régionale de Santé alerte sur "une reprise de la circulation du virus [le coronavirus]". Entre le 3 et le 9 juin dernier, 160 cas ont été recensés dans l’île, contre 45 quinze jours auparavant. L’ARS recommande à la population de continuer à appliquer "les gestes barrières pour protéger les plus fragiles".

Depuis 3 semaines consécutives, la Martinique connaît "une reprise de la circulation de la Covid-19".

D’après l’Agence Régionale de Santé, à ce jour, l’ensemble des indicateurs relatifs au coronavirus sont en augmentation sur le territoire avec :

160 cas confirmés en semaine 23 (entre le 3 et le 9 juin dernier) contre 45 en semaine 21 ;

; 35 actes recensés en médecine de ville en semaine 23 contre 3 en semaine 21 ;

; 11 passages aux urgences en semaine 23 contre 6 en semaine 21.

Reprise des gestes barrières

Dans ce contexte de circulation du virus, nous vous rappelons les gestes barrières à appliquer pour limiter les risques de transmission : se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir en papier à usage unique, porter un masque si l’on est soi-même contaminé ou susceptible de l’être, notamment en présence des personnes fragiles ou dans les lieux clos à forte fréquentation. L'Agence Régionale de Santé en Martinique

En présence de symptômes évoquant une infection, l’Agence recommande de contacter son médecin traitant ou d’appeler le 15.

En outre, "la vaccination est fortement recommandée aux personnes les plus fragiles et vulnérables" (personnes âgées de 65 ans et plus, souffrant de maladies chroniques, d’obésité sévère et les femmes enceintes).