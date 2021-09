Covid-19 : syndicats et direction du centre pénitentiaire de Ducos sont d'accord pour un processus de vigilance et de transparence de 15 jours

L'intersyndicale UFAP/FO CGT a tenu une assemblée générale ce mercredi 22 septembre 2021. Les syndicats exigent la mise en place de mesures dès l'entrée des détenus en prison notamment et demandent des réponses concrètes. Un processus de vigilance a été mis en place avec la direction.

Brigitte Brault •

Face à la recrudescence des cas de covid-19 au centre pénitentiaire de Ducos, l'intersyndicale UFAP/FO CGT a tenu une assemblée générale ce matin devant la prison (mercredi 22 septembre 2021) pour informer le personnel.

A l'heure actuelle, les syndicats annoncent 18 cas positifs et 86 cas contacts dans l'établissement.

En effet, ainsi que nous l'annnoncions hier sur notre site Martinique la 1ère, les syndicats dénoncent le fait que "les revendications avancées hier en CHSCT ont été refusées par la direction"

Les syndicats ont fait le point devant la base ce mercredi à 7 heures 30.

©Martinique la 1ère

Contacté par téléphone, le directeur du centre pénitentiaire de Ducos n'a pas souhaité s'exprimer sans autorisation du ministère de la justice.

Après cette assemblée générale, syndicats et direction se sont mis d'accord sur un processus de vigilance et de transparence avec la mise en place de points réguliers et hebdomadaires sur la situation sanitaire sur une durée de 15 jours.