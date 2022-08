Crash du 16 août 2005 : "nous avons un devoir de mémoire chaque année" (Rose-Marie Taupin Pélican)

Il y a 17 ans, la catastrophe aérienne du 16 août 2005 à Machiques au Venezuela, a décimé 160 passagers, dont 152 martiniquais de retour de vacances au Panama.

Ce mardi 16 août 2022, l’AVCA met encore une fois un point d’honneur à rendre hommage aux victimes, "un devoir de mémoire chaque année" pour Rose-Marie Taupin Pélican, la présidente de l’association.

La commémoration débute dès 6h30 au stade de Saint-Joseph, afin de "marcher et courir pour la mémoire, pour le soutien aux familles".

Venez en tenue de sport, avec casquette et vêtement de rechange. A 11h près de la stèle, il y aura un temps pour des textes, slams et poèmes. A 15h, à Fort-de-France, venez aussi dire vos textes. Être là, c’est ne pas oublier. Nous avons un devoir de mémoire chaque année.

Concernant le volet judiciaire, les familles réclament toujours "la vérité sur les circonstances de la tragédie". Une nouvelle audience est prévue à la cour d’appel de Fort-de-France les 28 et 29 novembre prochain.

Désormais nous ne savons plus ce qui est exact et ce qui est "détricoté" dans cette procédure. Cela prouve bien ce que nous dénonçons depuis le début : cette enquête n'est pas sérieuse. Les experts ne font pas montre de compétence ni de rigueur. Les magistrats sont légers et désinvoltes. L'on se demande si la manifestation de la vérité est bien ce pour quoi ils sont payés. 17 ans après, aucune des personnes intervenues dans ce dossier ne peut répondre à une question fondamentale : quelle était la masse de l'avion à vide, par exemple ? C'est une honte et une forme de mépris à l'endroit des familles.