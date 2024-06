Cyclisme : Stanislas, Risal et Jean-Baptiste Simonne, champions sur route en Martinique

À un mois du Tour de Martinique cycliste (du 6 au 14 juillet prochain), après le championnat du contre-la-montre, le cyclisme local connaît son champion de l'élite dans l'épreuve sur route. Il s'agit de Mickaël Stanislas.

Karl Sivatte •

Le comité régional cycliste a organisé ce dimanche 2 juin 2024, les championnats sur route réservés aux catégories U19, U23 et séniors, avec départ et arrivée dans la commune du Saint-Esprit.

140 km étaient au menu du peloton, lequel a eu droit à des conditions dantesques avec une pluie abondante rendant la chaussée difficile.

Sur ce circuit choisi afin de déterminer les champions, les coureurs ont eu droit à 5 montées du Morne Pitault, car un titre de champion se mérite, il faut souffrir pour le décrocher et les cyclistes savent faire.

Dès les premiers kilomètres et les bosses, une forte sélection s'opère avec les favoris du podium.

Mickaël Stanislas retrouve sa tunique de champion

Et malgré les plans de course et tentatives de sortie, c'est au sprint que les coureurs de l'élite ont joué le titre. À la lutte, 3 spécialistes de l'exercice ; il a fallu avoir recours à la photo-finish pour les départager.

Après 3h 28 min 53 sec, Michael Stanislas de la JC 231 s'impose d'un cheveu devant Edwin Nubul du VC du François et Marc Flavien du Madinina Bikers complète le podium.

À noter que Rémi Marcoux du Team Crédit Mutuel - Garage Premier termine à la 4e place dans le même temps que les trois premiers. Thierry Ragot de l'étoile cycliste ducossaise est 5e à 23 secondes du champion de Martinique 2024.

Mickael Stanislas de la JC 231. • ©Jean-Marc Kénenga

Dans la catégorie des U23, Mathis Risal du Team Energizer est sacré champion de Martinique 2024. Second à l'arrivée, Josué Hodebourg-Rinna du CCV. Léopold Pérrot du TCMGP, champion de Martinique du contre-la-montre, est 3e.

Chez les U19, Loïs Jean-Baptiste Simonne du Team Crédit Mutuel Garage Premier inscrit son nom au palmarès de l'épreuve. Mathys Nacitas du Madinina Bikers est 2e et la troisième marche du podium revient à Yohann Pierre-Louis du TCMGP.

Des mises en jambes… en attendant le tour

Avant le Tour de Martinique, les coureurs auront droit à quelques épreuves dans les prochaines semaines dont la 1e édition du Trophée Montagne Pelée - Terre de champions avec des étapes prévues dans le grand Nord et une arrivée finale le 16 juin à l'aileron, aux pieds de la Pelée.