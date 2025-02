De passage en Martinique, Christiane Mathos lève le voile sur le 16e Festival mémoriel des amis des Antilles en Bourgogne

Christiane Mathos, créatrice du festival des Antilles en Bourgogne et présidente des associations "Les amis des Antilles" et "Mémoires de l’abolition de l’esclavage en Saône et Loire"

Partager :

La Joséphine Christiane Mathos, créatrice du festival des Antilles en Bourgogne et présidente des associations "Les amis des Antilles" et "Mémoires de l’abolition de l’esclavage en Saône et Loire" était en Martinique avec une petite délégation, histoire de se ressourcer, de faire découvrir sa terre natale et de peaufiner les temps forts du rendez-vous mémoriel qui se déroule du 9 au 16 mai 2025.

La petite délégation a sillonné la Martinique du Nord au Sud. Christiane Mathos, qui par ailleurs dirige une unité gastronomique "douces heures antillaises" était accompagnée de clients qui participent au voyage. La grande dame, femme de conviction demeure une ambassadrice de son pays. Christiane Mathos de passage en Martinique • ©Daniel BETIS À cette occasion, Saint-Joseph jumelée à Montceau-les-Mines reçoit Christiane Mathos et ses invités. La Conseillère municipale Sandrine Cavalier-Doure est venue saluer la délégation. La conseillère venue saluer la délégation de Bourgogne et Christiane Mathos • ©Daniel BETIS Le festival des Antilles en Bourgogne se peaufine à Saint joseph Le "Festival Outre-mer Bourgogne" à Montceau-les-Mines, a vu le jour grâce à la ténacité de Christiane Mathos. Elle a au fil des années bâti un événement, qui se bonifie. Une manifestation qui demeure un pont avec les Antilles. Ce festival riche, varié, culturel, festif, gastronomique et éducatif, fait vivre la mémoire de l’esclavage et de ses héritages autour de multiples projets, dont la route des abolitions de l’esclavage en Saône-et-Loire. Christiane Mathos explique le festival de Bourgogne • ©Daniel BETIS La Guadeloupe au cœur du projet de la 16e édition Ce 16e festival ouvre ses portes le 9 mai 2025. Le thème principal porte sur "Le Chevalier de Saint Georges". Un projet théâtral mémoriel du groupe scolaire de Guadeloupe "Les Echos de la Liberté". Dans cette pièce, on retrouve différents personnages : le maître d'habitation, la femme de colon, les esclaves des plantations.

17 élèves (8 garçons et 9 filles) du collège Sadi Carnot de Pointe-à-Pitre, un lycéen et 4 accompagnateurs sont invités par l’association MHAESL (Mémoire de l’Histoire). Ils seront en immersion au collège Saint-Exupéry et au lycée Claudie Haigneré. Les coulisses de la pièce "Les échos de la liberté" interprêtée par les collégiens de Sadi Carnot • ©Ludovic Gaydu - Guadeloupe la 1ère Les 9 et 10 mai, deux journées intenses dans le cadre du Festival L'Ouverture le vendredi 9 mai, se déroule avec la projection du film "la couleur de l’esclavage" de Patrick Baucelin auteur, producteur, scénariste, réalisateur, amoureux et défenseur du patrimoine de la Martinique et de la Caraïbe. Ce film sera projeté à 20h à Montceau-les-Mines. Le Réalisateur Patrick Baucelin L'objectif de lu film de Patrick Beaucelin "La couleur de l'esclavage" • ©Daniel BETIS "La couleur de l'esclavage" fait le tour du monde. Ce film a reçu plusieurs récompenses, plus de 70 à ce jour (au Canada, à Porto-rico, aux USA, à la Jamaïque). Les nominations sont diverses : meilleur film d'intérêt historique, meilleur documentaire sur les droits de l'homme, meilleure image, meilleure réalisation. Il a été primé en France, meilleur documentaire lors au Festival international du film d'Avignon, meilleur film d'intérêt historique à Nice. La journée du 9 mai 2025 commence par une Commémoration à Milly Lamartine et se poursuivra dans l’après-midi par un marathon de dépôt de gerbes, 14h30 à Saint Point, 15h30 à Cluny, 16h30 à Ameugny. Le 10 mai 2025, La commémoration se déroulera à Toulon-sur-Arroux et la parade se tiendra à Montceau. la cantatrice marie Claude Bottius • ©Daniel BETIS Le festival propose un programme varié jusqu'au 16 mai 2025 avec des expositions, de la musique, un suivi de mémoire, des échanges avec des invités (Marie Claude Bottius, Firmine Richard, un auteur du Québec et des artistes), des expositions, de la littérature, du théâtre, des concerts lyriques, la messe créole, des spectacles et de nombreuses surprises. Il s’agit d’un partage de culture pour le mieux vivre ensemble.

Partager :