Décès de Raymond Gbaguidi, ex-chirurgien à l’hôpital du Lamentin en Martinique

C’est à l’hôpital du Lamentin que Raymond Gbaguidi, a essentiellement exercé sa profession de chirurgien depuis le début de sa carrière.

Ce praticien d’origine béninoise, était respecté dans le milieu médical martiniquais et un des plus appréciés par les patients.

Il a toujours tout donné pour sa profession, il a tout donné pour sa famille… Il était très humain et très généreux.

Arrivé en Martinique en 1969, il a été chef de service à 33 ans et a accompagné l’évolution de la médecine hospitalière dans l’île.

Un de ses proches de l’époque, le docteur Alex Ranlin, se dit "très touché" par cette disparition. Il se souvient d’un homme "compétent et proche des gens".

Il a beaucoup contribué au rayonnement de la chirurgie à l'hôpital (…). Il était non seulement un chirurgien compétent et engagé, mais aussi humain, proche des gens, à l'écoute de la population et il était polyvalent.