Décès de Victor Tisserand, grande figure du PPM (Parti Progressiste Martiniquais)

Victor Tisserand, militant de la première heure au parti progressiste Martiniquais et ancien dirigeant, est décédé à l'âge de 93 ans, lundi 26 juillet à Fort-de-France. Cet ancien adjoint-maire, cadre de la santé à la retraite, participait toujours aux activités politiques de son parti.

Daniel Betis •

Né le 26 juin 1928 (le même jour que son cousin Aimé Césaire), Victor Tisserand était le sixième d’une fratrie de 9 enfants. il a grandi et a fait ses études à Fort-de-France.

Infirmier psychiatrique, il a terminé sa carrière au centre Hospitalier de la Martinique en tant que cadre de santé.

Adhésion totale auprès d’Aimé Césaire

Homme de conviction, il rappelait que le parti progressiste martiniquais (PPM) créé par Aimé Césaire à pour objectif d'éveiller la conscience individuelle et collective du peuple.

À chaque moment, cet ancien adjoint au Maire de Fort-de France dans les années 70, racontait l’importance du dialogue et de la proximité avec la population. Ancien membre du comité national du PPM, il avait l'écoute des secrétaires généraux.

Il était l'ami de Camille et de Jeannie Darsières, respectivement ancien secrétaire général, et ancienne membre du comité national du PPM.

Interview Jeannie Darsières

Victor Tisserand possédait une très bonne mémoire ce qui faisait de "Titiss" surnom donné par ses amis, une référence. Il avait la passion du dessin et pendant des décennies, Victor Tisserand réalisait des caricatures dans l'organe de son parti.

Son départ laisse un vide, côté familial. Son épouse Andrée (91ans) et ses enfants Elsa, Tony, Peggy et Ghislaine gardent des souvenirs impérissables d'un humaniste qui aimait la vie et était soucieux du bien-être des autres.