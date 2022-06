Décès du Martiniquais Éric Voisin, ex champion de voile et professeur de sport

Bien connu dans le milieu du sport en général et de la voile en particulier, Éric Voisin s’est éteint à l’âge de 72 ans en Guadeloupe. Ex champion de la discipline dans les années 60/70, il a aussi été moniteur, CTR et membre fondateur de l’association nautique "Poussée Vélique" de Fort-de-France.

Guy Etienne •

C’est un sportif multicarte qui s’en va, un "compétiteur dans l’âme" comme le soulignent les membres de sa famille, mais Éric Voisin était d’abord un passionné de voile. Directeur de l’Annexe nautique du CREPS (en Martinique) au sein de la DDJS, il n’a pas seulement formé des "voileux" mais aussi amené au meilleur niveau des compétiteurs en planche à voile. La posture qu’il observait était souvent celle de la recherche du meilleur niveau à atteindre dans ce qu’il faisait ou proposait à l’autre. Il ne souffrait pas la médiocrité dans les domaines humains ! Louis-Georges Voisin - son frère Un ancien champion qui a transmis Eric Voisin a lui-même été un champion de voile en Martinique dans les années 60/70, en dériveur 420 et 470, en croiseur et "avec souvent du matériel obsolète, face à des concurrents qui disposaient d’embarcations plus modernes" se rappellent ses proches. Son crédo était : ne jamais lâcher ! Sublimer ses capacités physiques et mentales pour gagner, compenser par des astuces mêmes contraignantes pour son corps. La famille Eric Voisin, ex professeur de sport collège & lycée, moniteur de voile et compétiteur de la discipline dans les années 60/70. • ©Cap/Facebook Creps des Antilles et de la Guyane / Famille Voisin / Eric Voisin a aussi été directeur en Martinique de l’annexe nautique du CREPS (Centre de Ressources d’Expertises et de Performance Sportive) où il était CTR (Conseiller Technique Régional) au sein de l’ancienne Direction Jeunesse et Sport. Il a créé parallèlement l’association "Poussée Vélique", où plusieurs véliplanchistes ont été formés, notamment pour la "Ronde de la Baie des Flamands" et "les 6 heures du Diamant", deux courses nautiques d’endurance. L’ex-enseignant est mort en Guadeloupe Depuis le début des années 90, Éric Voisin s’était installé à Sainte-Anne en Guadeloupe, où il s’est éteint à l’âge de 72 ans à la suite de complications cardiaques, après une récente intervention chirurgicale. Ses obsèques seront célébrées le jeudi 16 juin 2022 à Baie-Mahaut.

partager l'article