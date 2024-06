DÉCÈS. Stanislas Quitman, bâtisseur, humaniste et visionnaire

Stanislas Quitman, figure légendaire de l’économie sociale et solidaire, est décédé à l’âge de 97 ans, Son nom reste attaché à l'une des plus grandes banques du territoire. Par ses actions concrètes, ce père de 3 enfants, officier du mérite agricole, chevalier de l’ordre national du mérite, officier de la légion d'honneur, est un exemple de dignité et de responsabilité.

Né le 1er novembre 1927 au Lamentin dans une société qui affiche un visage colonial, il fait toutes ses classes dans cette commune marquée par les tribulations et souffrances des travailleurs des habitations. Il grandit dans l’affection familiale et apprend le dépassement de soi.

Après la deuxième guerre mondiale, il intègre le collège technique dans la branche commerciale et réussit à décrocher son brevet d’enseignement commercial, terminant troisième de sa promotion.

Il ne peut pas bénéficier d'un prêt d'honneur, car son père vice-président du Conseil général et président de la commission des bourses, ne veut pas être accusé de favoritisme.

Un bâtisseur, un homme actif

Un ami de son père, Alphonse Jean Joseph, le prend en main et l'oriente vers la banque, au Crédit martiniquais. Il opère une bifurcation vers les services financiers de la compagnie Air France. Sa force de travail, le propulse chef d’agence à Fort-de-France de la compagnie aérienne nationale.

Il s’implique dans la vie associative, s’investit dans des actions sportives. Il est l’un des membres fondateurs du Sporting club Lamentinois en 1951.

Stanislas Quitman donne une autre dimension à la banque verte

En 20 ans, il transforme la caisse du Crédit Agricole, en assurant la décentralisation dans les communes, en mettant l'accent sur l’informatisation et en recrutant des cadres locaux.

Il est l’artisan de la réforme foncière, créateur du GIPAM (groupement d’intérêt économique de produits agricoles à Martinique) et de Lacuma, coopérative d’utilisation de matériel agricole.

Stanislas Quitman • ©Collection privée

Homme d’une grande dimension, Stanislas Quitman dynamise l’économie sociale et solidaire. Il participe à l’économie sociale du pays.

Pour mon père, c’est suivre des règles préalablement établies, c’est ne pas tricher, c’est être franc et loyal. Mais cela ne veut pas dire pour autant oublier son identité, oublier sa culture, oublier ses traditions, ses origines, oublier son histoire, ses luttes, ses échecs et ses succès. Bien au contraire, c’est utiliser toutes les failles, les fissures, les interstices du système pour agir, pour se hisser, pour faire valoir et reconnaître ses atouts, ses qualités, ses talents et son génie. Cette devise a été la colonne vertébrale de mon père Stanislas Quitman, un homme vertical, humble et droit, qui a fait de sa vie, le combat de la dignité et de la promotion à la table des égaux. Jocelyn Quitman, fils de Stanislas

LIRE L'AVIS D'OBSÈQUES👇🏽

Les obsèques de Monsieur Quitman Stanislas Toussaint

Ancien directeur du Crédit Agricole.

Officier de la Légion d'honneur, Chevalier de l'ordre du Mérite, Chevalier du Mérite Agricole.

Décédé dans sa 97e année, seront célébrés mardi 25 juin 2024 à 15h00 en l'église paroissiale du Lamentin.

Le cortège se réunira sur le parvis de l'église.

L'inhumation se fera au cimetière du Lamentin.

Cet avis est diffusé de la part de :

- Ses enfants Eric et sa conjointe Jacqueline Hélénon , Jocelyn et sa compagne Elisabeth Landi , Sylviane Quitman

- Ses petits et arrières petits-enfants

- Ses soeurs Joseph Quitman et Yvette Martin

- Sa belle-soeur Lisette Quitman

- Ses filleuls

- Ses neveux, nièces, cousins et cousines

- Des familles Quitman, Misaine, Bulver, Zobda-Quitman

- Des parents, amis et alliés.