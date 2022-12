Délinquance en Martinique : les forces de l’ordre intensifient les contrôles

Du Nord au Sud en passant par le centre de l’île, la présence des forces de sécurité s’est renforcée sur le terrain depuis plusieurs jours. Face à un contexte de violence accrue sur le territoire, des opérations anti-délinquance sont menées au quotidien.

Guy Etienne •

De jour comme de nuit, les contrôles se multiplient en Martinique dans des lieux sensibles et sur les routes.

A ce jour et depuis le début de l’année 2022, ce sont 26 homicides qui ont été enregistrés dans l'île, dont une majorité par balles. Face à cette explosion de violence, les dispositifs de contrôles et d’interventions des forces de sécurité intérieure, ont été renforcés par un escadron de 80 gendarmes supplémentaires ces dernières semaines.

Dans la nuit du 2 au 3 décembre, 50 militaires ont été déployés entre Ducos et le Robert et 30 autres ont prêté main-forte à la police nationale au centre. Parmi les faits marquants de cette soirée, 2 refus d’obtempérer de la part de motards, dont les engins ont été mis en fourrière et environ 40 infractions au code de la route ont été constatées.

Près de 140 personnes contrôlées en une nuit

La veille, dans la nuit du 01 au 2 décembre, l'action a concerné près de 140 citoyens sur le terrain.

132 personnes ont été contrôlées dans les secteurs du Lamentin et de Ducos. 6 individus ont été interpellés à l’occasion d’opérations ciblées : 3 pour suspicion de violences aggravées et 3 pour suspicion de faits criminels d’atteinte à l’intégrité physique. Préfecture de Martinique (Communiqué)

Des interpellations pour "faits criminels"

24h auparavant, 58 hommes assistés par l’escadron de gendarmerie mobile, étaient mobilisés sur l’ensemble du territoire.

Ces contrôles ont permis d’interpeller 4 individus suspectés d’être impliqués dans des faits de cambriolages et 2 pour des faits criminels d’atteinte à l’intégrité physique. La préfecture (Communiqué)

Des fonctionnaires de la police nationale déployés dans une cité (image d'illustration). • ©Capture Facebook Police Nationale de la Martinique

Depuis l’arrivée des renforts le 22 novembre 2022, plusieurs armes ont été saisies, par exemple à Schoelcher, dont des fusils trafiqués selon nos informations.

Des zones ciblées

La stratégie des gendarmes et des policiers consiste à ratisser large dans des zones bien ciblées, afin de conduire ces opérations anti-délinquance, car "ce ne sont pas des contrôles routiers à la base" précise un gendarme.

Les forces de l’ordre poursuivent leur mobilisation sans relâche jusqu’à la fin de l’année et au-delà, tandis qu’un préfet spécialement délégué à la sécurité en Martinique prend officiellement ses fonctions le 5 décembre 2022.