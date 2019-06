Démission de Laurent Wauquiez "Les Républicains" : Fred-Michel Tirault salue une décision courageuse

Fred-Michel Tirault Fred-Michel Tirault Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Une ligne politique claire



Fred-Michel Tirault parle d’une décision courageuse de la part de Laurent Wauquiez qui a donc tiré les conclusions des mauvais chiffres des LR lors des élections européennes des 25 et 26 mai dernier.La pression était telle que le patron des LR a annoncé son départ de son parti ce dimanche 2 juin 2019. Fred-Michel Tirault estime que ce départ permettra de clarifier la situation et il ne se fait aucun souci pour la suite des événements.Fred-Michel Tirault a aussi réagi à l’appel de Marion Maréchal Lepen, quelques heures à peine, avant la démission de Laurent Wauquiez, de créer une grande coalition qui réunirait les sympathisants des Républicains et ceux du Rassemblement National.Pour le président des LR de Martinique, il faut surtout que le parti se restructure, en vue des prochaines échéances électorales.