Départs en vacances : comment passer les contrôles douaniers en toute quiétude ?

Passer la douane en toute sérénité

Attention aux contrefaçons

À votre retour : déclarez à la douane les marchandises achetées à l’étranger !

Cette campagne rappelle les règles essentielles à ne pas oublier, et permet aux voyageurs de savoir ce qu’ils peuvent ou non emporter dans leurs valises. À cette occasion, brochures et dépliants sont mis à disposition des vacanciers dans les principaux points de transport internationaux comme les aéroports.Si vous voyagez avec beaucoup d’argent liquide, déclarez à la douane les sommes, titres ou valeurs égaux ou supérieurs à 10 000 euros.Les marchandises interdites : drogues, contrefaçons, espèces sauvages (animales ou végétales) menacées d’extinction.Les principales marchandises soumises à restriction : médicaments, denrées alimentaires (poisson, lait, ...), animal de compagnie, armes, oeuvres d’art.Comment les reconnaître ? Privilégiez les lieux de vente officiels, Être attentif à la qualité d’ensemble du produit, se méfier des prix bas, examiner l’étiquette et l’apposition des logos, et vérifier la qualité de l’emballage.Certaines marchandises sont interdites comme le lait et la viande, et respectez les franchises.Les conseils de la douane pour voyager l’esprit tranquille :