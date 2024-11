La librairie indépendante Prézans Kréyol à Fort-de-France devient une association pour survivre

La librairie indépendante Prézans Kréyol, pilier du commerce culturel à Fort-de-France, peine à subsister face aux évolutions du marché.

Ben Anani, président de Prézans Kréyol, a expliqué cette transition : "aujourd’hui, une librairie ne peut plus vivre uniquement du livre. Prenez notre cas : il faudrait vendre 5 000 ouvrages par mois pour couvrir les frais, ce qui est impossible". Un constat qui pousse les librairies à revoir leur modèle économique.

Il suffit de voir les plus grands : ils ne se contentent plus de vendre des livres, ils proposent des jeux vidéo ou d’autres produits. Donc on comprend bien qu’il faut changer ce modèle et aller vers autre chose. Plutôt vers l’associatif, où la librairie peut avoir du soutien du public, de mécènes, d’entreprises qui souhaitent soutenir ce type d’endroit.