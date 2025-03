Sidaction 2025 : "forte augmentation" des idées reçues à propos du VIH/sida

Le week-end du Sidaction 2025 qui s’étale du 21 au 23 mars, est l’occasion de scruter le comportement des jeunes (de 15 à 25 ans), face à la pandémie du VIH/sida. D’après une dernière enquête publiée ce mois-ci par OpinionWay, "un réel déficit de connaissances et des stéréotypes sur les IST est observé".

Or, les infections sexuellement transmissibles (IST) et singulièrement le SIDA, représentent un problème majeur de santé publique.

Une partie de l’analyse de l’institut OpinionWay chez ces sondés porte sur les "idées reçues grandissantes, en particulier concernant les traitements, mais plus encore sur la transmission".

40 % des jeunes pensent qu’il existe un vaccin pour empêcher la transmission du virus du sida. C’est trois points de plus par rapport à la même question posée dans l’enquête de 2023. De plus, 39 % pensent que l’on guérit du VIH/sida (plus trois points par rapport à 2023). 42 % des jeunes pensent que le VIH peut se transmettre par un baiser (plus douze points par rapport à 2023) et 31 % des répondants-es en buvant dans le verre d’une personne vivant avec le VIH (plus six points par rapport à 2023).